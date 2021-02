Coup dur pour le Real Madrid: au tour de Benzema de rejoindre l’infirmerie

L’attaquant français n’a pas pris part à l’entraînement au centre de Valdebebas vendredi matin et son compatriote a indiqué qu’il ne ferait pas le déplacement avec l’équipe pour le match de Liga samedi sur le terrain du Real Valladolid. « Il ne sera pas avec nous demain », a déclaré Zidane vendredi lors d’une conférence de presse.

« Il a un problème et parce qu’il est apparu hier (jeudi), il ne sera pas là demain (samedi) », a expliqué l’entraîneur du Real, sans dévoiler la nature de la blessure. « Nous verrons pour la semaine prochaine », a ajouté Zidane.

L’absence du joueur de 33 ans à Bergame mercredi serait un coup dur pour les Madrilènes. Le Français a marqué 17 fois toutes compétitions confondues cette saison. « Nous savons ce que Karim nous apporte et combien il est important pour nous », a déclaré Zidane. « Mais nous devons faire face et le faire revenir au plus vite, comme les autres. »