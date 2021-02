Mbaye Leye avant Zulte Waregem-Standard: «Le Top 4? Il faudra un miracle, mais j’y crois»

Après quatre matches sans victoire en championnat, le Standard se déplace à Zulte Waregem ce dimanche avec l’espoir de renouer avec le succès. Trois points qui lui permettraient également de recoller au Top 4, qui se situe pour l’instant à deux longueurs, à sept journées de la fin de la phase classique.

« Vu d’où on vient, il faudra un petit miracle pour atteindre le Top 4, mais j’y crois », assure Mbaye Leye. « Nous avons eu une longue semaine de préparation, axée sur la récupération. Nous avons eu le temps d’analyser l’ensemble des buts encaissés ces dernières semaines. Il faut rectifier certaines choses. Avec un Standard basé sur la jeunesse, il faut accepter qu’il y ait des erreurs. Mais quand elles se répètent, ce ne sont plus des erreurs, ce sont des décisions. Après, je trouve que l’équipe est en place. Nous devons apprendre à faire le break, ce que nous n’avons pas réussi à faire contre OHL et l’Antwerp. »

Mbaye Leye a joué plus de 200 matches avec Zulte Waregem mais ce retour n’a rien de spécial à ses yeux. « Oui, je reviens dans un club dont j’ai marqué l’histoire. Mais je ne suis jamais nostalgique car dans le football, les gens sont amnésiques. Dès que je suis parti de Zulte, on y a vite oublié ce que j’y ai fait. Il y a des clubs qui sont reconnaissants et d’autres moins. »