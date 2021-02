Baisse du minerval, aide au logement: les étudiants se mobilisent

Une délégation de la Fédération des étudiants francophones (FEF) s’est réunie vendredi sur la place des Martyrs à Bruxelles afin de présenter les résultats d’une consultation menée auprès des étudiants pour qu’ils expriment leurs priorités en matière de lutte contre la précarité. Plus de 5.400 réponses ont été récoltées.

Parmi les priorités des étudiants pour lutter contre la précarité se trouvent la diminution des droits d’inscription, le remboursement du matériel de cours et l’élargissement du gel du minerval à l’ensemble du cursus. Le minerval, les droits d’inscription, le prix des supports de cours, ainsi que les frais de transports et de logement constituent des obstacles à l’accès à l’enseignement et à la lutte contre la précarité, déplore la fédération.