Tour du Var et des Alpes-Maritimes: Greg Van Avermaet devancé au sprint par Bauke Mollema dans la première étape

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a remporté la première étape du Tour du Var et des Alpes-Maritimes cycliste (2.1) vendredi entre Biot et Gourdon (186,8 km). Le Néerlandais a devancé Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) au sprint.

Dès les premiers kilomètres, un groupe de cinq coureurs s’isolait en tête du peloton: Flavien Maurelet (St-Michel-Auber 93), Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix), Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie-Bruxelles), Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) et Oscar Cabedo Carda (Burgos-BH). L’échappée compta jusqu’à cinq minutes d’avance avant de voir le peloton réduire l’écart sous l’impulsion d’Ineos Grenadiers et Trek-Segafredo.