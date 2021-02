Décès de Philippe Chatel, le père d’«Emilie Jolie»

Le chanteur, auteur et compositeur Philippe Chatel, décédé vendredi à l’âge de 72 ans, était le créateur du conte musical « Emilie Jolie », un immense succès sur disque et sur scène depuis 40 ans.

Le chanteur a vu son oeuvre prospérer à l’infini, depuis la simple comptine originelle, jusqu’aux innombrables versions de la comédie musicale montée en France, à l’étranger et par des centaines de troupes d’amateurs, en passant par les « tonnes de disques vendues », la chanson labellisée par l’Education nationale, le roman publié en 2004, etc.

L’année suivante paraît la version discographique avec une constellation de vedettes (Brassens, Robert Charlebois, Louis Chedid, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Henri Salvador, Sylvie Vartan etc.) autour de Philippe Chatel. Le succès est immédiat : plus d’un million d’exemplaires sont écoulés, avec le Grand prix de l’Académie du disque français à la clé.

Dans la foulée, le réalisateur Jean-Christophe Averty monte le spectacle avec tous ses interprètes pour le réveillon de Noël 1980 sur Antenne 2.

Cinq ans plus tard, poussé par un producteur, Philippe Chatel transforme le conte en comédie musicale. « Emilie Jolie » s’installe au Cirque d’Hiver et attire 200.000 spectateurs en six mois, des tournées en France et à l’étranger suivront.