TC Gand - Le parquet en appel de l'acquittement de KBC pour blanchiment dans l'affaire Engels

Le ministère public a fait appel de l'acquittement de KBC Bank et de KBC Group qui étaient poursuivis pour avoir aidé les propriétaires de l'entreprise Engels, établie à Lokeren et spécialisée dans les portes et fenêtres, à blanchir plusieurs millions d'euros, a indiqué le parquet de Flandre orientale vendredi.

Par Belga