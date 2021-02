Bonne nouvelle pour les Diables rouges: Timothy Castagne à nouveau disponible à Leicester

Amené à devoir maintenir Mouscron au sein de l’élite, Jorge Simao a rapidement gravi les échelons en l’espace de six ans. Passé par Braga et Boavista avant de s’expatrier en Arabie saoudite, ce véritable passionné âgé de 44 ans ne compte pas ses heures à l’Excel, où sa passion exacerbée lui a valu quelques vilains tours avec le corps arbitral. Mais l’intéressé se défend et regrette l’étiquette qui lui est collée. Ce perfectionniste inspiré par Sarri se démarque par sa faculté d’adaptation. Un atout commun aux entraîneurs portugais, devenus les plus bankables sur le marché.