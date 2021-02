Football Leaks: les coulisses de l’enquête sur Mogi Bayat et Christophe Henrotay (podcast)

Durant une semaine, « Le Soir » s’est penché sur le système mis en place par deux des plus puissants agents actifs en Belgique : Mogi Bayat et Christophe Henrotay.

D’après des documents de Football Leaks, obtenus par le magazine Der Spiegel et transmis au « Soir » et aux autres partenaires du réseau European Investigative Collaborations (EIC), nous avons pu, pour la première fois, mettre le doigt sur les jeux d’influence et la manière dont les deux intermédiaires travaillaient, ainsi qu’essayer de comprendre pourquoi la justice belge s’intéressait à certains transferts, comme celui de Youri Tielemans à Monaco en 2017 ou ceux de Chancel Mbemba et Aleksander Mitrovic à Newcastle deux ans plus tôt.

Les coulisses et les principales révélations de l’enquête dans notre podcast.