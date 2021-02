Coronavirus: les indicateurs de l’épidémie restent sur un plateau (infographie)

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages, est de 5,4 %. Quant à l’incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s’établit à 236,3 (-17 %).

Le taux de reproduction (Rt) s’établit à 0,98. Lorsqu’il est inférieur à 1, on considère que l’épidémie tend à diminuer.

Une première dose de vaccin a été injectée à 385.311 personnes, soit à 4,18 % de la population belge âgée de 18 ans et plus. Une seconde injection a été administrée à 245.518 bénéficiaires, soit 2,66 % des 18 ans et plus.