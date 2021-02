Naomi Osaka remporte l’Open d’Australie, son quatrième titre du Grand Chelem

Ce quatrième duel entre les deux femmes a définitivement tourné au début du second set quand Osaka a breaké d’entrée l’Américaine de 25 ans. Imperturbable et dominatrice dans tous les secteurs du jeu, Osaka n’a plus été inquiétée par Brady, un seul titre WTA au compteur. Cette finale n’aura donc pas atteint les sommets du dernier duel entre les deux joueuses, en demi-finales du dernier US Open, remporté par Osaka en trois sets après une âpre lutte.