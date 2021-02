Suivez les résultats des championnats de Belgique d'athlétisme en salle en direct

Le 400 mètres dames sera certainement une des courses à suivre avec des qualifications individuelles mais aussi pour le relais 4x400m à la clé. Sur le plan individuel, la limite est fixée à 52.73 pour le 400m dames. Cynthia Bolingo est actuellement la plus rapide en 52.75 mais Camille Laus, Margo Van Puyvelde, Hanne Maudens, Liefde Schoemaker et Paulien Couckuyt tenteront aussi de se qualifier. En ce qui concerne le relais, la sélection se fait sur base de la somme des chronos individuels. Les Belgian Cheetahs occupent actuellement la sixième et dernière place qualificative devant l’Irlande et l’Italie.

Sur le 400m messieurs, Dylan Borlée visera la qualification en individuel avec une limite fixée à 46.60 mais le petit frère de Kevin et Jonathan pourrait sortir de la sélection pour le relais. Alexander Doom, Cristian Iguacel et Jonathan Sacoor, qui est resté aux États-Unis, sont actuellement plus rapides que lui et ses frères Jonathan et Kevin pourraient également le dépasser sur base de leurs prestations passées.