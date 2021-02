Remco Evenepoel évoque sa période de convalescence: «Si j’ai été inquiet? Évidemment»

Remco Evenepoel a effectué sa première sortie ce vendredi 19 février, plus de six mois après sa terrible chute au Tour de Lombardie. Interrogé dans le programme Thuismatch de Sporza, le Belge est revenu sur sa longue et difficile période de convalescence. « J’ai commis quelques erreurs de communication envers le docteur, mais nous en avons parlé pour ne plus commettre les mêmes erreurs », a-t-il expliqué, avant de poursuivre : « Si j’ai été inquiet ? Évidemment, surtout quand nous avons remarqué que l’os avait du mal à se consolider, il y a deux mois. Après la période de repos, on voyait encore que l’os était encore un peu ouvert. Heureusement, cela a évolué positivement. L’intérieur de l’os doit juste encore un peu être renforcé ».

Evenepoel est ensuite revenu sur sa difficulté de regarder le Giro, son objectif de la fin de saison dernière, à la télé : « C’était le plus dur de devoir manquer le Giro. J’avais tellement hâte de faire mon début en grand tour. J’étais prêt et ma forme était ascendante. Les premiers jours, j’avais du mal à regarder la course. C’était dommage de regarder l’étape du Stelvio à la télévision. Quand tu vois comment Rohan Dennis a roulé… Mon cœur s’est emballé quand j’ai vu cela. Je me suis vu moi-même dans sa roue en route pour aller remporter le Giro, mais la plupart des rêves sont trompeurs… »