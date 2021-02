Tour du Var et des Alpes-Maritimes: Michael Woods s’adjuge la 2e étape au sommet du Mur de Fayence

Michael Woods (Israel Start-Up Nation) a remporté la deuxième étape du Tour du Var et des Alpes Maritimes (2.1) autour de Fayence (175,7 km) samedi. Le Canadien a devancé Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et Jhonatan Navraez (Ineos Grenadiers) et s’empare de la tête du classement général avec une seconde d’avance sur Mollema. Arjen Livyns (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) termine 8e et premier Belge.

Six coureurs s’isolaient en tête de la course dès les premiers kilomètres : Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Clément Berthet, Biniam Girmay Hailu (Delko), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Víctor De La Parte (Total Direct Energie), Cyril Barthe (B& ; B Hôtels P/B KTM), et Andrea Mifsud (Swiss Racing Academy).