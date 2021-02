Belgian Lions: La Belgique qualifiée pour l’Euro de basket grâce à son succès contre le Danemark

La Belgique est officiellement qualifiée pour un 5e Euro consécutif, qu’elle disputera en septembre 2022 en Allemagne, l’un des pays hôte ! En battant le Danemark 88-65, un écart qui situe bien leur supériorité intrinsèque, les Lions ont également validé leur première place du groupe, gage d’un tirage plus favorable. Après avoir dû repasser par un tour de préqualification, l’équipe nationale a donc confirmé son retour dans la cour des grands et concrétisé le nouveau cycle entamé il y a 3 ans sous la conduite du coach Dario Gjergja.

Or, l’avenir s’annonce prometteur. Car les Belges n’ont probablement jamais eu autant de talent, d’expérience et de profondeur tant leur noyau s’est enrichi ces dernières saisons du vécu des expatriés, toujours plus nombreux. Ce sont d’ailleurs eux – Tabu, Bako et De Zeeuw singulièrement, soit trois revenants absents de la fenêtre internationale de novembre – qui ont lancé ce match pressenti largement à leur portée, mais où le Danemark, privé de son leader Lundberg, les a forcés à la patience en réalisant une excellente première mi-temps : 40-34. Les Lions, transpirant d’assurance et rayonnant collectivement, y avaient déjà compté jusqu’à 11 unités d’avance, dès 20-9. Mais la réussite à distance scandinave (7 sur 14 à la pause) leur imposait la plus grande vigilance.

Il fallait donc serrer la défense au périmètre de la raquette, d’où les Belges, à l’inverse, finiraient tôt ou tard par élever leur pourcentage tant les tirs s’ouvraient par une circulation limpide du ballon… La reprise le confirma d’entrée : 52-38 sous l’impulsion d’un Retin Obasohan impressionnant d’aisance (meilleur marqueur avec 19 pts). Et si les fautes cassèrent alors le rythme, permettant aux Danois de s’accrocher, ce ne fut que pour mieux souligner combien les Lions déroulaient une fois le rythme réinsufflé.

La demi-heure franchie à 66-49, le dernier quart-temps vira à la démonstration d’un collectif dégageant beaucoup d’enthousiasme. La joie qui salua leur qualification faisait d’ailleurs autant plaisir que la qualité de leur prestation. Il reste à la Belgique à terminer cette campagne disputée dans la bulle sanitaire de Vilnius par un cinquième succès en six matchs, lundi (15h30 en direct et en clair sur VOOsport World 4) face à la République tchèque, qualifiée d’office en tant que l’un des quatre pays organisateurs du prochain Euro.