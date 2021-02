Coronavirus: le variant anglais poursuit sa montée en puissance et s'apprête à devenir dominant

En Belgique, 34 % des 728 échantillons séquencés par la plateforme de séquençage génomique indiquent la présence du variant anglais, contre 4 % pour le sud-africain et 0,4 % pour le brésilien – dont les premiers cas ont été identifiés cette semaine chez nous. Ces chiffres ont été communiqués samedi en début d’après-midi lors d’une séance questions-réponses organisée par le commissariat corona du gouvernement fédéral.

Jean-Michel Dogné, expert pour les agences fédérale et européenne des médicaments, a estimé cette tendance conforme aux prévisions faisant du variant anglais la forme du virus qui sera dominante dans les prochaines semaines. Outre la Grande-Bretagne et la Belgique, elle est aujourd’hui présente dans de nombreux pays occidentaux (France, Espagne, Italie, Irlande…) et tout indique qu’elle gagne chaque jour du terrain. « Ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, a expliqué Jean-Michel Dogné, dans la mesure où le variant anglais peut prendre la place de variants plus problématiques. »