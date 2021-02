Still standing for culture: des actions un peu partout en Belgique ce samedi

Ce samedi avait lieu un peu partout dans le pays des manifestations dans le cadre de l’action « Still standing for culture », appelant à davantage de prise en compte du secteur culturel. L’équipe du centre culturel de Verviers a pris part à ce mouvement via « une pause des empêchés » organisée place du Marché devant l’hôtel de Ville, un endroit symbolique en plein cœur de Verviers.

Vêtus de noir et arborant un signe de « culture empêchée », comme des brouettes d’agendas inutiles, des croix noires sur le masque, des mains attachées avec un instrument dans le dos, ils ont manifesté, de façon statique, et dans le respect de la distanciation physique pour offrir, disent-ils, un moment fort,

« Puisque nous avons reçu l’autorisation de manifester de manière statique et non celui de laisser les artistes se produire dans les mêmes conditions, nous avons vu des artistes costumés, maquillés, prêts à performer mais tristement muets. La censure actuelle les obligeant à ne pas pratiquer leur art », a indiqué Samuel Chappel, le directeur de « Namur en mai ».

Rassemblement à Flagey

Des dizaines d’acteurs du monde culturel se sont rassemblés samedi place Sainte-Croix, à Flagey (Ixelles). Plusieurs témoignages ont été partagés pour l’occasion, dont celui de Quentin Dujardin, le guitariste dinantais de jazz qui avait organisé un concert dimanche dernier devant 15 personnes dans une église de Crupet. L’événement avait été interrompu par la police. « Il est temps de faire valoir notre point de vue à la table des discussions mais aussi peut-être de montrer massivement que nous sommes là. J’appelle tous les parlementaires à ouvrir le débat », a-t-il déclaré.

« Nous sommes aussi essentiels que les transports ou les coiffeurs. La culture est un besoin humain », a souligné un autre participant.

Manifestation symbolique à Louvain-la-Neuve

Une centaine d’acteurs culturels du Brabant wallon ont mené une action symbolique, samedi sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Coordonnée par le Centre culturel du Brabant wallon (CCBW), la manifestation rassemblait des membres des centres culturels locaux, des artistes de diverses disciplines, des représentants des bibliothèques, des théâtres, etc. En musique et sur le thème « La culture dans les starting-blocks », les participants ont mis en scène de manière humoristique une course connaissant des faux départs à répétition.

Arborant des pancartes où on pouvait par exemple lire « Silence, on meurt », « L’art, c’est ce qui rend la vie plus intéressante » ou encore « je suis non essentielle », les manifestants portaient des dossards au nom des divers secteurs de la culture qui sont à l’arrêt depuis des mois, plaçant certains artistes dans des situations très difficiles.