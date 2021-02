Championnats de Belgique d’athlétisme en salle: Alexander Doom gagne le 400m et bat son record personnel, Dylan Borlée 4e et déçu

Doom, 23 ans, qui a abaissé de 12/100es son meilleur chrono (47.12) qui remontait au 6 février à Gand, espère être présent aux championnats d’Europe avec les Tornados belges. « Je pense que je me suis suffisamment montré pour une sélection à l’Euro », a déclaré le Flandrien occidental qui fut médaille d’or du Festival Olympique de la Jeunesse européenne à Utrecht en 2013. « Il me semble clair que j’ai le niveau pour avoir une chance. Je n’ai reçu aucun signal de Jacques Borlée me disant que j’y serai, mais nous avons une conversation ce soir. Il reste un peu à attendre, car avec Jacques, on ne sait jamais. Je suis très content de ma course aujourd’hui ».