Grippe aviaire H5N8: la Russie dit avoir détecté le premier cas de transmission à l’humain

Si la souche H5N8 a « franchi la barrière inter-espèce » en se transmettant de l’oiseau à l’homme, « ce variant du virus ne se transmet pas d’une personne à l’autre à l’heure actuelle », a-t-elle encore déclaré.

Du « temps pour se préparer »

Elle a estimé que cette détection « donne au monde entier le temps de se préparer » en créant des tests et un vaccin, « dans le cas où ce virus deviendrait plus pathogène et plus dangereux pour l’homme et acquière la capacité d’être transmis de personne à personne ».

« Nous serions alors pleinement armés et pleinement préparés », a-t-elle poursuivi.

Le laboratoire d’Etat russe Vektor, à l’origine de la découverte, a également estimé qu’il faut « aujourd’hui commencer à développer un système de test qui permettra de détecter rapidement les cas de cette maladie chez l’homme » et de « commencer le travail » en vue d’un vaccin.

La Russie a une longue tradition de recherche dans le domaine des virus et des vaccins et a notamment développé un vaccin contre le Covid-19, le Spoutnik V, efficace à plus de 91 % selon des résultats scientifiques confirmés par des experts indépendants.

Mme Popova a indiqué que la Russie avait « d’ores et déjà envoyé ces informations à l’Organisation mondiale de la santé ».