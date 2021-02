Anderlecht : une évolution constante mais un manque de constance

Forcément, même si le KVK n’a plus grand-chose à espérer ou (trop) à craindre de cette saison, une victoire ce dimanche n’a rien d’utopique… sur papier. En face, Anderlecht a avancé dans son processus de construction avec ses jeunes mais celui-ci nécessite du temps. Beaucoup de temps, même, que les Bruxellois n’ont pas ou plus forcément puisqu’il ne reste plus que 7 rencontres à disputer et qu’ils ne sont plus dans le Top 4. Alors, forcément, si l’équipe possède d’indéniables qualités, qu’elle semble par moments démontrer qu’elle a progressé de manière constante, elle manque paradoxalement de constance au niveau de ses prestations, comme elle l’a encore démontré par l’absurde au Cercle (0-0).

Aujourd’hui, on sent bien que Vincent Kompany tâtonne encore, par choix ou par nécessité. Privé ce dimanche des services de Murillo (suspendu), il devra à nouveau compter sur Sardella, son « casseur de lignes » préféré, qui devra justifier ce nouveau statut face à une défense renforcée. Redonnera-t-il sa chance à un Bruun Larsen qui ressemble furieusement à une nouvelle « mauvaise pioche » hivernale ou lui préférera-t-il Mukairu, guère plus convaincant lors de sa montée au jeu, dimanche passé ? Et puis, va-t-il oser aligner d’entrée de jeu Trebel, dont on sait qu’il peut apporter sa grinta et son expérience ou Ashimeru, qu’il estime « quasi prêt » après avoir été écarté suite à sa seule apparition à Liège en Coupe ?