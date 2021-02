Athlétisme : pas de Sacoor à l’Euro, Alexander Doom partira avec les Tornados

Cinq places, dont un coureur de réserve, sont à prendre. Alexander Doom, qui est devenu champion de Belgique samedi, après son titre en 2017, et qui est le meilleur performeur belge de la saison, semble n’avoir aucun souci à se faire. «Alexander a fait une très forte impression. Je l’emmènerai aux championnats d’Europe».

« Jonathan Sacoor s’est qualifié pour la finale des championnats universitaires américains et restera aux États-Unis. Il ne courra pas à l’Euro», a déclaré Jacques Borlée, compte tenu de la quarantaine qui lui serait imposée à son retour aux Etats-Unis où il poursuit ses études à l’université du Tennessee.

Le vice-champion samedi, Cristian Iguacel, semble être hors jeu. Jacques Borlée a indiqué qu’il préférait ses fils Kevin, Jonathan et Dylan, et Julien Watrin, un autre habitué des Belgian Tornados. Kevin et Jonathan, tout comme Watrin, n’ont pas participé à la saison hivernale jusqu’ici. Dylan Borlée n’a terminé que 4e du National.