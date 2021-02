Courtois décisif et élu homme du match lors du succès du Real Madrid contre Valladolid (vidéos)

Peu productifs dans le jeu courant, les hommes de Zinédine Zidane n’ont réussi à créer du danger que sur coups de pieds arrêtés... et c’est Casemiro qui a placé une tête claquée sur un coup franc de Toni Kroos pour marquer le seul but du match.

A quinze jours du derby retour de Liga entre l’Atlético et le Real, la lutte reste âpre entre les deux voisins: samedi, les Merengues ont su profiter de la défaillance de leurs voisins et rivaux face à Levante en s’imposant sur le terrain de Valladolid pour revenir à trois points du leader «rojiblanco» au classement.

Thibaut Courtois a joué toute la rencontre et gardé ses filets inviolés et réalisant plusieurs arrêts décisifs. Il s’agit de sa 11e clean-sheet en 24 matchs de championnat, et la 3e consécutive. Il en a aussi réalisé deux autres en Ligue des Champions. Le Belge a été élu homme du match.