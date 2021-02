Rappeur incarcéré: nouveaux heurts entre police et manifestants à Barcelone

Cette série de manifestations a commencé mardi après l’arrestation et l’emprisonnement de Pablo Hasel, 32 ans, condamné à neuf mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police, ainsi que pour apologie du terrorisme.

Des affrontements ont opposé samedi soir à Barcelone la police et des milliers de manifestants protestant contre l’incarcération d’un rappeur catalan, pour la cinquième nuit consécutive.

Les protestataires ont lancé des bouteilles, des canettes et des pétards en direction des policiers qui ripostaient par des charges, sur fond de barricades en flammes, selon un journaliste de l’AFP sur place.

Certains émeutiers ont brisé des vitrines le long de l’avenue Passeig de Gràcia, une des grandes avenues marchandes de Barcelone, pillant des boutiques de vêtements de luxe.

Ils s’en sont aussi pris au bâtiment de la Bourse de Barcelone et ont incendié plusieurs motos.

La police régionale a indiqué que neuf personnes avaient été arrêtées dans les manifestations en Catalogne, dont six à Barcelone. Et selon les services de secours régionaux, six personnes ont été blessées, dont deux à Barcelone.