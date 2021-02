Déçu, Karim Belhocine veut «tirer le positif» du partage de Charleroi

Karim Belhocine sait que son équipe n’a pas fait une bonne opération en partageant 1-1 contre Waasland-Beveren mais est conscient que tout est encore possible dans la course aux play-offs 1. Il l’ a expliqué après le match au micro d’Eleven Sports.

« Je suis déçu. On était bien entrés dans ce match avec de grosses occasions que nous ne sommes pas parvenus à concrétiser. On a fait une bonne première demi-heure. Le quart d’heure suivant a été moins bon avec Morioka qui avait mal au genou et qui ne pouvait plus jouer correctement. On n’a pas voulu prendre de risques avec lui. J’espère que ce n’est pas trop grave mais je n’en sais pas plus (le coach carolo n’a pas paru trop inquiet).

On doit pouvoir faire mieux que ce qu’on a fait. Quand on se procure des occasions et qu’on ne marque pas ou qu’on n’arrive pas à faire la dernière passe, ça devient difficile. Ce qu’on a fait aurait dû nous permettre de marquer un but.