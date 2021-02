Open d’Australie: Novak Djokovic s’adjuge le premier set en finale face à Daniil Medvedev (direct)

Après avoir poussé Rafael Nadal au cinquième set pour sa première finale majeure, à l’US Open 2019, Medvedev s’attaque cette fois au N.1 mondial. Djokovic jouera lui sa neuvième finale à Melbourne et visera un 18e sacre en Grand Chelem qui le rapprocherait du record de vingt trophées co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

À cheval sur 2020 et 2021, le Russe de 25 ans est sur une série de vingt victoires consécutives. Plus impressionnant encore, Medvedev est également sur une série de douze succès d’affilée face à des joueurs du Top 10.

Au contraire, Djokovic a connu une alerte physique dès le troisième tour, au point d’avoir semblé au bord de l’abandon à cause de douleurs aux abdominaux. Mais il a choisi de « prendre tous les risques » physiques pour tenter à tout prix d’aller loin dans le tournoi, et le voilà en finale, pour la neuvième fois à l’Open d’Australie, et la 28e fois en Grand Chelem.