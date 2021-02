Le judo comparé à du porno: Charline Van Snick pousse un énorme coup de gueule sur Facebook (photos)

Charline Van Snick a fini 5e du Grand Chelem de judo de Tel Aviv, en Israël, ce jeudi. Blessée, elle avait dû renoncer à son combat pour le bronze en catégorie des moins de 52 kilos. La Liégeoise a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo résumant son parcours dans ce tournoi. Malheureusement pour elle, un internaute a jugé bon de publier un commentaire tout à fait déplacé. Face à quoi Van Snick n’est pas restée muette, poussant un coup de gueule.

« À partir de quel moment vous avez cru que c’était intéressant de mettre ce type de commentaires sur une video de sport ? », a réagi la judokate belge à un commentaire qui tenait en ces trois mots : « porno judo lesbien ».

Van Snick dénonce à la fois le sexisme de ces propos, mais aussi l’hypersexualisation de la femme qu’elle qualifie de « violente », précisant par ailleurs que c’est puni par la loi depuis 2014. « Votre irrespect, ça concerne toutes les femmes ? », poursuit-elle dans son coup de gueule. « Votre mère vous la sexualisez aussi de la sorte ou vous la respectez un minimum ? Je plains vos partenaires sexuels vu la vision étriquée que vous avez des pratiques. Je vous conseille de suivre quelques cours d’éducation sexuelle et quant à vos fantasmes, payer vous plutôt un abonnement à Erika Lust, c’est pas sur ma page qu’ils seront assouvis. Quand comprendra-t-on que la femme n’est pas et ne sera jamais un objet encore moins sexuel ? Quand comprendra-t-on que le rôle d’une femme n’est pas de satisfaire les besoins et les envies de monsieur ou d’adolescent en rut ? Comprendra-t-on, un jour, qu’elles sont plus que des seins ou des fesses, plus qu’un corps à b***** ? »