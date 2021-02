Voile: les Italiens de Luna Rossa défieront Team New Zealand à la Coupe de l’America

Les Anglais d’Ineos Team UK ont fait long feu dans la baie d’Auckland ! Alors que l’AC75 emmené par Sir Ben Ainslie avait repris un semblant d’espoir, samedi matin, en remportant enfin une régate (la 6e, ramenant le score à 5-1) face aux solides Italiens de Luna Rossa, 24 heures plus tard, les Britanniques ont été inexistants face aux transalpins. Ceux-ci leur ont successivement infligé 1mn45 puis 56 secondes (ramenées à 26 secondes pour avoir écopé d’une pénalité d’une demi-minute en raison d’un départ anticipé) dans les 7e et 8e régates de la Prada Cup, l’épreuve mise sur pied pour désigner le challenger appelé à défier la Nouvelle-Zélande, détentrice de la Coupe de l’America, qu’elle avait reprise aux Américains (Oracle Team USA), en 2017, aux Bermudes, sur le score sans appel de 7-1.

Des Anglais agressifs, mais trop lents

C’est sur ce même score que les Italiens ont enlevé cette Prada Cup ; en demi-finale déjà, ils avaient pris la mesure des Américains. Dimanche, ragaillardi par sa victoire conquise la veille, Ben Ainslie s’est montré très agressif lors des deux départs, mais cela n’a pas suffi pour prendre la mesure de Luna Rossa, emmené par Francesco Bruni (bien secondé par l’Australien James Spithill), sur un AC75 italien visiblement bien plus à l’aise – et certainement plus rapide – dans les conditions pas trop venteuses qui dominaient dans la baie d’Auckland. Et si les régates de samedi s’étaient avérées relativement disputées, celles de dimanche ont en revanche tourné beaucoup trop vite à l’avantage des Italiens, au grand dam sans doute des centaines de Néo-Zélandais qui s’étaient massés aux abords du parcours dans leurs petits bateaux.