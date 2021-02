Un ciel orangé attendu pour la fin de journée en Belgique

D’après les dernières prévisions, les poussières de sable qui remontent du Sahara et observées depuis plusieurs jours sont encore plus importantes que le 6 février, date à laquelle le ciel était devenu jaune au-dessus d’une partie du Sud de la France, rapporte La Voix du Nord. Le ciel belge devrait prendre une teinte ocre aux lever et coucher du soleil, ce dimanche et ce lundi.

Ce phénomène étonnant est assez rare et arrive quelques fois seulement chaque année lorsque les conditions sont réunies. Il se déroule plus souvent au cours de l’été, notamment lorsque les sols africains sont chauds et que les conditions deviennent turbulentes, forçant la poussière et le sable à s’envoler en altitude, puis à se diriger selon le bon vouloir du vent.