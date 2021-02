Anderlecht – Courtrai: Gano double la mise pour les visiteurs face aux Mauves (direct, 0-2)

Le Sporting d’Anderlecht reçoit ce dimanche Courtrai dans le cadre de la 27e journée de championnat. Les hommes de Vincent Kompany sont bien embarqués dans la course au Top 4 et pourraient y conserver leur 4e place en cas de victoire, ou même de partage, face aux Coutraisiens (13es). Mais gare au faux pas car le classement est très serré et perdre des points pourrait coûter très cher.

Le onze d’Anderlecht : Wellenreuther, Sardella, Delcroix, Lissens, Lawrence, Cullen, Sambi Lokonga, Ashimeru, Mukairu, Bruun Larsen, Nmecha