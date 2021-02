Tour des Emirats arabes unis: Mathieu van der Poel ouvre sa saison sur route par un succès

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la première étape du Tour des Émirats arabes unis, qui marquait le lancement de la saison WorldTour, dimanche entre Al Dhafra et Al Mirfa (176 km). Le Néerlandais a devancé son compatriote David Dekker (Jumbo-Visma) et le Danois Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step) au sprint.

De nombreuses bordures tout au long du parcours provoquaient de nombreuses cassures dans le peloton et un groupe de 26 coureurs s’isolait en tête avec notamment Tadej Pogacar et Fernando Gaviria (UAE Emirates), le tenant du titre Adam Yates (Ineos Grenadiers) ou encore Mathieu van der Poel et Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).