Vandenbroucke sur un assouplissement des mesures: «3 semaines supplémentaires pour une décision sensée»

Le ministre de la santé Frank Vandenbroucke (sp.a), interrogé par VTM sur un potentiel assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, explique qu’il comprend parfaitement que les gens aspirent à un déconfinement progressif, un relâchement et à se réunir à l’extérieur. Il appelle à respecter la distance et à suivre les autres mesures prises par le gouvernement.

« Il est vrai que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est soumis à de fortes pressions, y compris financières. Mais nous ne pouvons pas prendre une sage décision pour le moment. Nous constatons que le variant britannique est de plus en plus présent. Si vous vous détendez et ensuite trouez vos défenses… Nous ne pourrons évaluer cela que dans trois semaines environ, lorsque le variant britannique sera dominant et que nous pourrons voir à quel point il est vraiment contagieux. Je veux prendre des décisions sensées, et nous ne pouvons pas décider d’assouplir les règles ces trois prochaines semaines. Nous ne pouvons pas donner de fausses garanties maintenant. Une décision sensée nécessite trois semaines supplémentaires. Vendredi est une réunion importante, mais nous n’allons pas pouvoir prendre beaucoup de décisions ».