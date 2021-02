D1A: le Standard s’incline à Zulte Waregem au terme d’un match complètement fou (3-2)

Le Standard rentrait de plein pied dans la rencontre et ouvrait le score après 11 minutes via Joao Klauss. L’attaquant brésilien, lancé en profondeur par Lestienne, décochait une frappe des 25 mètres qui terminait sa course dans la lucarne de Bostyn.

Le Standard s’est incliné 3-2 sur le terrain de Zulte Waregem lors de la 27e journée de Jupiler Pro League, la 28e effective, dimanche. Klauss (11e) et Bastien (54e) avaient donné deux fois l’avance aux Liégeois mais Zulte Waregem avait réagi grâce à des buts de Dompé (15e) et Bruno (56e, 59e). Au classement, le Standard glisse à la 9e place et l’Essevee passe 6e.

L’avance des Liégeois était cependant de courte durée et Zulte Waregem égalisait sur un coup franc direct de Jean-François Dompé (15e). Les ’Rouches’ passaient ensuite tout près de reprendre les commandes mais l’envoi de Lestienne s’écrasait sur la transversale (25e).

Comme lors des 45 premières minutes, le Standard prenait le meilleur départ dans la seconde période et Bastien redonnait l’avance aux Liégeois sur une passe de retrait de Klauss mais les ’Rouches’ se faisaient une nouvelle fois rejoindre dans la foulée.

Dompé se jouait de la défense liégeoise et servait Gianni Bruno qui remettait les deux équipes à égalité (56e). Trois minutes plus tard, l’attaquant flandrien, lancé en profondeur par Govea, donnait l’avance aux siens sur une frappe dans le plafond du but de Bodart (59e).

Au classement, le Standard ne profite pas du partage d’Ostende à Eupen et du revers d’Anderlecht contre Courtrai pour réintégrer le top 4 et chute à la 9e place avec 40 points. Grâce à ce succès, Zulte Waregem compte le même nombre de points que les Liégeois mais s’empare de la sixième place au nombre de victoires.

Les temps forts

11’ : But ! Bien servi par Lestienne aux 25 mètres, Klauss décoche une frappe puissante qui termine sa course dans la lucarne du but de Bostyn ! (0-1, 11e)

15’ : But ! Carcela commet une faute aux 25 mètres. Dompé revendique le coup franc et arme une belle frappe qui ne laisse aucune chance à Bodart. C’est 1-1. Deux beaux buts ! (1-1, 15e)

25’ : Un long centre venu du flanc droit trouve Lestienne dans le rectangle. Lestienne contrôle, crochète et s’ouvre une grande fenêtre de tir. Mais l’ailier frappe du droit et touche la latte.

53’ : But ! Contre engagé par Carcela qui lance à droite Klauss. Le Brésilien file vers le rectangle de Zulte et au lieu de tirer remet légèrement en retrait pour Bastien. Le médian frappe. La trajectoire du ballon est modifiée par un pied flandrien et c’est goal (1-2, 53e)

56’ : But ! Dompé se promène dans la défense liégeoise et sert Bruno sur un plateau. L’ancien attaquant du LOSC ne loupe pas l’aubaine et égalise. Comme en première mi-temps, Zulte-Waregem répond du tac au tac. (2-2, 56e)

59 : Incroyable ! Govea chipe le ballon dans les pieds de Dussenne et part en contre avant de trouver Bruno dans la profondeur. L’attaquant place joliment le ballon dans la lucarne du but de Bodart. (3-2, 59e)