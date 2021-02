Vincent Kompany n’a pas reconnu son équipe face à Courtrai: «On a joué avec la peur...»

C’est un Vincent Kompany quelque peu dépité et résigné qui s’est présenté au micro d’Eleven Sports après le revers inquiétant que ses joueurs ont concédé face à une séduisante équipe de Courtrai, ce dimanche au Lotto Park (0-2). « On a joué avec la peur aujourd’hui. On doit réaliser que ce métier demande des risques, et il faut les prendre et accepter les conséquences de ces risques qu’on prend. Pour aller marquer un but contre l’équipe adverse, à un moment ou un autre, il faut faire une passe qui n’est pas nécessairement écrite dans un livre de théorie. »

Le coach anderlechtois n’a tout simplement pas reconnu son équipe, celle qui avait notamment rendu une très belle copie sur la pelouse de Genk il y a deux semaines. « Il y a même pas dix jours, mes joueurs marquaient cinq buts contre une solide équipe de l’Union, et ils allaient à Genk se créer une vingtaine d’occasions face à une des meilleures équipes du championnat. À ce moment-là, les questions portaient sur l’efficacité. Et puis, après deux matches de moins bonne facture, là on parle de la création d’occasions qui est totalement justifiée après ces deux derniers matches. Mais pour moi, ce n’est pas nécessairement lié aux problèmes que notre équipe a, c’est lié à deux prestations où on ne se reconnaît pas. Nous n’avions pas joué comme ça à Genk et contre l’Union. »