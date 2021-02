Mbaye Leye après la défaite du Standard à Zulte Waregem (3-2): «Ce serait un miracle d’aller en Playoffs 1 mais j’y crois encore»

Interrogé en conférence de presse après la défaite du Standard à Zulte Waregem ce dimanche (3-2), Mbaye Leye est revenu sur les erreurs de « naïveté » commises par ses joueurs. « Le Standard de maintenant, c’est la jeunesse donc c’est normal qu’il y ait des erreurs, de la naïveté. Mais si même les joueurs d’expérience font ces erreurs, alors cela devient compliqué. On avait vu en préparation que Zulte Waregem était bon sur phase arrêtée, donc à partir de là, un joueur comme Mehdi (Carcela) ne doit pas dribbler devant sa surface. En défense, Bruno ne peut pas non plus passer derrière tous les joueurs si facilement », a expliqué le coach du Standard.

« Je vois aussi qu’on est qu’à trois points du Top 4 », souligne tout de même Leye. « Je le répète : ce serait un miracle d’aller en Playoffs 1, mais j’y crois encore. Tant que c’est possible d’un point de vue mathématique ». Après un bilan de 3 points pris sur 15, difficile tout de même de trouver des motifs d’espoir mais les chiffres, Mbaye Leye semble ne pas vouloir y prêter attention. « En tant que coach, je m’attache surtout à regarder ce que je peux améliorer. Demain, les gens diront, avec les stats, que les résultats de Montanier étaient meilleurs que ceux de Leye. Mais ça, je n’en ai rien à cirer… »