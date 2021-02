D1A: Genk se fait surprendre par le Beerschot (1-2, vidéos)

Après le repos, Genk se créait les plus belles opportunités de la rencontre mais Vanhamel intervenait devant Heynen (47e) et Bongonda (57e). Le Beerschot laissait passer l’orage et ouvrait le score grâce à Van den Berg (65e). Le défenseur anversois décochait une frappe des 30 mètres en pleine lucarne pour un des plus beaux buts de la saison.