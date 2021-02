Walem remercié à Chypre suite à son bilan catastrophique de 4 points sur 24

Après avoir abandonné les Espoirs belges en 2015 pour signer à Courtrai, de s’y faire virer en cours de saison pour revenir à la tête des Espoirs, puis de les planter à nouveau en janvier 2020 pour devenir le sélectionneur de l’équipe nationale chypriote, il vient de quitter celle-ci « d’un commun accord », selon le communiqué.

S’il avait signé jusqu’à la Coupe du monde 2022, son bilan catastrophique (6 défaites, 1 nul, 1 victoire, et la dernière place dans le groupe 1 de la Ligue des nations C derrière le Monténégro, le Luxembourg et l’Azerbaïdjan), le voici donc à la recherche d’un nouveau défi. À Chypre, c’est le Grec Nikos Kostenoglou qui lui succède.