Selim Amallah après la défaite du Standard à Zulte Waregem (3-2): «Être plus tueur devant le but adverse»

« On a joué beaucoup de longs ballons », estime l’ancien Mouscronnois, sans préciser que sur un terrain aussi compliqué à jouer, parce que sautillant, bien faire circuler le ballon était quasiment mission impossible. « Ce n’est pas totalement notre football. On aurait dû davantage poser notre jeu… »

À l’arrivée, c’est une désillusion qui s’est abattue sur l’équipe liégeoise, qui en menant deux fois au score et en ayant les occasions de faire plus encore la différence, a fait preuve d’un incroyable gaspillage.

à 100 % pour le Clasico

Selim Amallah, qui devrait être à 100 % pour la venue d’Anderlecht dimanche à Sclessin, refuse de laisser tomber les bras, même si le Standard est aujourd’hui éjecté du… Top 8. C’est qu’avec ce championnat très particulier qui n’arrête pas de rebondir et où les positions sont très serrées, rien n’est encore joué. « En un match, tu peux passer de la neuvième à la quatrième place, ou presque », souligne encore Amallah. « Ce n’est donc pas le moment de renoncer. D’autant qu’on joue bien au football. Ce qu’il nous manque, et cela s’est vu dans plusieurs matches, c’est d’être plus tueur devant le but adverse… »