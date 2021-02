Victor Osimhen, l’ancien joueur de Charleroi, sort sur civière après un choc à la tête

Mauvaise journée pour Naples et Gennaro Gattuso, logiquement battus à Bergame dans un duel entre candidats au Top 4 synonyme de Ligue des champions. Après une première mi-temps soporifique, c’est un autre duo d’attaquants qui a fait parler la poudre : les Colombiens de la « Dea » Duvan Zapata et Luis Muriel (1 but et 1 passe décisive chacun), grands artisans d’une seconde période à rebondissements.

Au cours de cette rencontre, Victor Osimhen, à peine revenu d’une longue absence, a quitté le terrain sur une civière en toute fin de match après un choc à la tête. Selon les médias italiens, il s’est évanoui et n’a repris connaissance que quelques minutes plus tard, lors de son transfert en ambulance vers l’hôpital.