Etats-Unis: au Texas, après la vague de froid, des factures d’électricité exorbitantes

Le Texas est en effet le seul État dont le réseau de distribution énergétique fonctionne en vase clos, et son marché de l’électricité est complètement déréglé. Beaucoup de foyers ont ainsi des contrats dont le prix mensuel varie en fonction de la demande, et cette dernière a explosé avec la vague de froid.

« Ces factures, ces coûts prohibitifs devraient être réglés par l’État du Texas, et non par les consommateurs individuels qui ne sont pas responsables de cette catastrophe », a lancé dimanche Sylvester Turner, le maire de Houston – quatrième ville américaine, sur NBC. « Tout ce qui est arrivé cette semaine était prévisible et évitable », a-t-il ajouté, précisant qu’il était clair depuis longtemps que le réseau électrique indépendant du Texas était vulnérable aux conditions climatiques extrêmes.