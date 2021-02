Trump a «offert à Kim un vol retour sur Air Force One» pour rentrer à Pyongyang

Donald Trump a proposé au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un d’embarquer à bord de l’avion présidentiel américain Air Force One pour rentrer à Pyongyang après leur rencontre au sommet de Hanoï en 2019, rapporte un documentaire de la BBC.

Selon ce film, intitulé « Trump Takes on the World » (« Trump s’attaque au monde »), l’ancien président américain « a stupéfié même les diplomates les plus aguerris » avec cette offre, que Kim a refusée.