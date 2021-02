Bénédicte Linard: «La culture doit pouvoir rouvrir mi-mars»

La ministre de la Culture au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec ses collègues germanophones et flamands, ont déjà un protocole détaillé et un calendrier à proposer sur la table du Comité de concertation de ce vendredi : dès la mi-mars, les arts de la scène pourront prendre place en extérieur avec un public de 200 personnes, à l’interieur un rassemblement de 100 personnes avec masque et aération.

On peut dire aujourd’hui que la culture peut reprendre, à la mi-mars pour moi. On est prêt, les protocoles sont prêts, c’est toujours le Comité de concertation qui decide mais c’est une demande forte », plaide Bénédicte Linard (Ecolo), interviéwée ce lundi matin sur Bel RTL.

« Aujourd’hui, tout permet de dire que c’est possible, on doit pouvoir rouvrir mi mars. Une deuxième étape sera prévue quelques semaines après, avant les vacances de Pâques par exemple pour permettre un bon déroulement des stages. »

« On a travaillé, on a une proposition à faire qui tient la route et tient compte de la situation sanitaire, économique et du moral des gens. Je pense qu’on peut prendre une décision vendredi », espère-t-elle.