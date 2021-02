Immobilier de santé: Aedifica investit 16 millions d'euros en Finlande

Aedifica acquiert plus précisément deux maisons de repos en exploitation à Espoo et Laukaa et réceptionne deux projets de développement à Oulu et Kempele. La capacité totale des maisons de repos est de 122 résidents. Le rendement brut moyen de l'investissement est évalué à environ 6,5%.

Aedifica multiplie les investissements depuis qu'elle a réalisé fin octobre une augmentation de capital de 459 millions d'euros, la plus importante jamais réalisée dans le secteur des sir belges.