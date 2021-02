Le travail a repris à Hygea Manage

Après deux jours de grève, jeudi et vendredi dernier, les travailleurs du site d'Hygea à Manage ont repris le travail lundi matin. Le mouvement d'humeur des agents avait pour cause le climat social fortement perturbé depuis plusieurs mois entre les agents et leur ligne hiérarchique. La CGSP avait notamment pointé du doigt l'organisation de nouvelles tournées de collectes des déchets, notamment pour les PMC Plus.

Le syndicat a indiqué lundi que les travailleurs du site de Manage ont repris le travail, un accord étant intervenu sur l'intervention d'un médiateur social dans le courant de la semaine. "Le médiateur doit tenter de régler les problèmes de tension entre les travailleurs et la hiérarchie", a indiqué Jean-Marie Oger (CGSP), précisant que des tournées de rattrapage de collectes non effectuées doivent être mises sur pied prochainement.