Romelu Lukaku roi de Milan, Thibaut Courtois homme du match: le week-end des Diables rouges à l’étranger en vidéos

Allemagne Le Borussia Dortmund n’a fait qu’une bouchée de Schalke 04 dans le derby de la Ruhr ce week-end. Avec un Erling Haland en feu, les Borussen se sont baladés et ont retrouvé le goût de la victoire. Thomas Meunier est monté en cours de rencontre. Cette défaite pour Schalke 04 et Benito Raman les enterre un peu plus dans le fond du classement. Le Wolfsburg de Koen Casteels ne s’est pas fait prier lors de son déplacement à l’Arminia Bielefeld. Les Loups ont décroché une solide victoire (0-3) qui les a propulsés sur le podium de la Bundesliga.

Angleterre Avec Kevin De Bruyne, Manchester City s’est imposé par le plus petit écart à Arsenal et conforte sa place de leader de la Premier League avec dix points d’avance sur son plus proche poursuivant, Manchester United.

Leicester City a décroché une victoire importante à Aston Villa dimanche (1-2). Les Foxes, avec Timothy Castagne et Youri Tielemans, prennent la troisième place du classement général.