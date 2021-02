La presse italienne n’a d’yeux que pour l’Inter de Romelu Lukaku: «Ils sont candidats au titre» (vidéos)

« L’Inter s’est adjugé le derby face à son rival l’AC Milan dimanche (0-3) avec une prestation cinq étoiles de Romelu Lukaku. Le Diable rouge a mis tout le monde d’accord une fois de plus en s’offrant un but et un assist lors de cette rencontre.

Au lendemain du match, la presse italienne n’a d’yeux que pour l’Inter de « Big Rom ». « Un doublé de Lautaro et le sceau de Lukaku : l’Inter bat l’AC et le repousse à quatre points », titre le Corriere dello Sport avec une photo des deux attaquants. « Les Nerazzurri dominent le derby, ils creusent l’écart, ils sont candidats au titre », ajoute le quotidien italien.

La Gazzetta dello Sport parle, de son côté, d’un « Ecrasant Inter » lors de ce derby à sens unique.