Le commerce de contrefaçons via conteneurs maritimes augmente

Les possibilités de faire du commerce de biens de contrefaçons via la mer augmentent, avec la croissance du volume global des échanges et l'augmentation de la capacité des plus grands navires de conteneurs, note lundi l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Avec l'OCDE, cette agence a analysé ce commerce illégal et sa place dans le transport maritime conteneurisé.

Par Belga