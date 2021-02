Immobilier: le prix des appartements et des maisons dans le Brabant wallon (carte interactive)

Jeudi, il s’est passé un truc incroyable.

Le petit faisait, comme d’habitude, son unique devoir de la semaine. Comment ça, c’était congé ? Pas remarqué. Deux jours/trois jours, l’école en temps de covid, de toute façon, c’est un peu carnaval toutes les semaines.

C’était donc un travail pour le cours de français où, dans sa « fiche-outil », il devait structurer un texte avec les 4 W, comme on apprend à l’école de journalisme : who/what/when/where soit « Qui a fait quoi, quand et où ? »

On jette un œil sur son écran et d’un coup, le Word commence à scintiller, à clignoter comme un vieux néon, tout se met à danser sous nos yeux et de W, sur la page, soudain il n’en reste plus qu’un. Un énorme qui prend toute la place.

On pourrait penser que c’est le what. Le what, ça fait un an qu’on en parle, qu’il nous hante, à la maison, au boulot, dans la rue, en visio, même dans nos rêves, il s’invite, le petit fumier. Mais bizarrement, ce n’est pas...