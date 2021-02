Julian Alaphilippe sera au départ du Circuit Het Nieuwsblad: «Une nouvelle opportunité de montrer de quoi il est capable»

Cette 76e édition de la course offrira un parcours de 200,5 kilomètres entre Gand et Ninove, riche de 13 montées dont le Bosberg et le Mur de Grammont, au terme duquel le successeur de Jasper Stuyven sera connu.

Après son impressionnant numéro au Tour des Flandres pour ses débuts au Ronde, malheureusement ponctué par une chute alors qu’il était dans le trio de tête, Julian Alaphilippe disputera pour la première fois le Circuit Het Nieuwsblad, habituel coup d’envoi des classiques flandriennes.