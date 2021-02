Coronavirus: la France confine le littoral des Alpes-Maritimes au cours des deux prochains week-ends

Par ailleurs, pour 15 jours à compter de mardi, les commerces de plus de 5.000m2, sauf les pharmacies et les commerces alimentaires, seront par ailleurs fermés dans le département, a précisé au cours d’une conférence de presse le préfet. Pour les commerces de plus de 400m2, la jauge passera de 10 à 15 m2 par visiteur. Le préfet qui a appelé à ce que les gestes barrière soient « appliqués très strictement », a notamment demandé « aux exploitants de commerce » concernés « de se doter d’un médiateur Covid » chargé de faire respecter les règles.