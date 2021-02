Coronavirus: les propriétaires d’une seconde résidence à l’étranger se tournent vers le Conseil d’État

L’UMons a mené une enquête auprès des 3-25 ans. Et les résultats sont interpellants. Entre la première et la seconde vague de l’épidémie, le niveau d’anxiété et de dépression des jeunes a significativement augmenté. Plus de 80 % des 18-25 ans présentent un niveau de dépression supérieur à la moyenne.