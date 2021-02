Assassinat de l’ambassadeur d’Italie en RDC: Sophie Wilmès dénonce «un acte ignoble»

« Trop de vies ont été perdues », ajoute Mme Wilmès, qui a transmis à son homologue italien ses condoléances aux familles du diplomate et de son équipe. Deux autres personnes – le chauffeur et le garde du corps de l’ambassadeur, selon plusieurs sources – ont également été tuées pendant l’attaque.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est lui aussi dit choqué par l’attaque et les vies perdues. « Sécurité et paix doivent être assurés : l’Union européenne restera aux côtés de la RDC et sa population », a tweeté le Belge, en présentant ses condoléances à la famille de l’ambassadeur et à son équipe.